Coureur Viscaal: ‘Podiumplek in Monza is het doel’

„Le Mans was een geweldige ervaring, maar natuurlijk ook behoorlijk slopend. Ik heb drie weken de tijd gehad om de batterijen op te laden en dat heeft me goed gedaan”, aldus Viscaal vanuit Noord-Italië. „Ik heb me in alle rust voorbereid op het raceweekend in Monza en ben tussendoor op bezoek geweest bij de Dutch TT in Assen. Ik heb werkelijk genoten van dat evenement en hoop binnenkort terug te keren op het TT Circuit.”