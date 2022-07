Coureur Viscaal teleurgesteld in Monza: ‘Hadden kunnen winnen’

Viscaal en zijn Duitse teamgenote Sophia Floersch wilden het podium halen in Monza. Maar de goede intenties van de twee kregen een stevige tik tijdens de kwalificatie. De Duitse had als taak gekregen de wagen te plaatsen voor de wedstrijd van zondag, maar bleef steken op een ietwat tegenvallende veertiende tijd. Zodoende moest de Algarve Pro Racing-bolide met startnummer 19 vanuit het achterveld van de LMP2-klasse vertrekken.

Inhaalrace

Dat bleek geen probleem voor Viscaal. Hij haalde zijn tegenstanders in, om na vijf racerondjes als vijfde door te komen. Een onwaarschijnlijke inhaaltocht, die de endurancerookie binnen schootsafstand van de koplopers bracht. Bij plaats vijf hield het niet op: Viscaal wist door te stoten tot P1. Daar was wel strategie voor nodig. Na de eerste serie pitstops vond Viscaal zichzelf terug op de vierde plaats, maar voor de tweede serie werd besloten om langer buiten te blijven. Vele tegenstanders waren naar binnen gegaan voor banden en brandstof tijdens een neutralisatie, die vlák voor de geplande pitstopronde viel. Door langer door te rijden, probeerde Algarve Pro Racing te gokken op een volgende neutralisatie en zodoende plaatsen winst en een mogelijke overwinning.

Viscaal deed wat hij moest doen: snelle rondetijden noteren en de wagen onder alle omstandigheden heel houden. Een pechgeval deed zijn winstkansen de das om. Vlak nadat Viscaal, die op zijn laatste brandstofdruppels rondrijdend naar binnen werd gesommeerd, alsnog zijn pitstop had gemaakt, werd er een neutralisatie uitgeroepen. Had deze neutralisatie dertig seconden eerder plaatsgevonden, dan had Viscaal geen plaatsen verloren. Doordat de Nederlander onder groenevlagomstandigheden binnen kwam, viel hij echter ver terug.

Teleurgesteld

Daarna reed de APR-bolide met startnummer 19 achter de feiten aan. Aan teammate Floersch de taak om de schade te beperken – wat ze deed – en Viscaal om in de slotfase nog wat terrein goed te maken. Verder dan P10 kwam de eindsprint niet. Met het ene punt wat de Nederlands-Duitse combinatie zondag scoorde, geeft het seizoenstotaal momenteel 23 stuks aan. „Toen ik uit de wagen stapte was ik eventjes behoorlijk teleurgesteld, want we hadden deze wedstrijd kunnen winnen”, aldus Viscaal in een eerste reactie.