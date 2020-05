Criterium Cup gaat in afgeslankte vorm door Twente met maar één koersje, in Goor

Groots waren de plannen en hoog de verwachtingen over de Criterium Cup 2020. Vooral vanwege de uitbreiding van de kalender met een aantal ‘nieuwe’ wielerrondjes om de kerk naar in totaal zeven wedstrijden.

Nog niet afgelast

Het gaat er dit jaar allemaal dus niet van komen vanwege de uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen. Nadat eerder als de Ronde van de Vijver in Hengelo en Dwas duur Riessen werden afgelast, zijn ook alle andere koersen die voor 1 september op de planning stonden van de kalender gehaald. Alleen de Ronde van Goor, die op 5 september gepland staat, is vooralsnog niet afgelast.

Het wielerspektakel in het Goorse centrum is de laatste jaren altijd de afsluitende koers van de criteriumreeks. „Maar een klassement kan niet uit slechts één wedstrijd bestaan”, laat de organisatie weten. Over het doorgaan van de wielerronde in Goor is nog geen duidelijkheid. Wel staat vast dat de andere wedstrijdorganisaties alweer vooruit kijken naar de editie van 2021.