Crosscountry Military Boekelo onder ideale weersomstandigheden van start gegaan

Met de Nederlander Thierry van Reine als eerste ruiter is de crosscountry van Military Boekelo zaterdagmorgen van start gegaan. Onder ideale weersomstandigheden vertrok hij met zijn 19-jarige ACSI Harry Belafonte voor de ongeveer zes kilometer lange proef in het Boekelose buitengebied.

Na twee dagen waarin de 76 combinaties, die meedoen aan de 51ste editie van Military Boekelo, getest werden op hun dressuurvaardigheden, is het vandaag de dag van de spectaculaire cross. Een wedstrijd over een parcours van zo’n zes kilometer lang, waarin 26 hindernissen - goed voor een totaal van veertig sprongen - zijn opgenomen.

Van Reine is één van de negen Nederlandse combinaties in de wedstrijd, die zondag wordt afgesloten met een springconcours. In de cross vertrekken de deelnemers om de vier minuten. De laatste starter is eveneens een landgenoot, namelijk Sanne de Jong. Zij sluit om 16.07 uur af met Jarelly MBF.

Fraaie decoraties

Met hun snelheid en tempo van zo’n 570 meter per minuut zullen de ruiters en amazones geen oog hebben voor de fraaie decoraties van de hindernissen. Verantwoordelijk man hiervoor is, net als in de afgelopen jaren, de Brit Adrian Ditcham. „De decoraties hebben we niet gemaakt voor de ruiters, zij zijn bedoeld voor het publiek. Ik houd ervan om, samen met Gary Podmore als uitvoerder van mijn ideeën, van iedere hindernis iets speciaals te maken, waardoor de toeschouwers iets meer te zien krijgen dan een simpele stapel hout.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Trollen, bijen en kippen

Zo zijn van een hindernis de staanders met kunstig houtsnijwerk trollen in uitgezaagd. Bij een ander obstakel zijn reusachtige bijen geplaatst, die de kasten een extra accent geven. Her en der is gewerkt met veelkleurige pompoenen als grondlijn. In het ‘kippenhok’ liggen kippen van gips lekker in het stro.

Het is decor, waarmee Adrian Ditcham graag werkt en in een aantal gevallen benadert hij bij het verzorgen van de aankleding de aanpak van de legendarische voormalig parcoursbouwer van Boekelo Jan Stokkentré. Die liet een paar ezels in een tredmolen lopen om zo de Gold Digger-hindernis extra spectaculair te maken.

Rijkunstige vaardigheden

Ditcham is sinds 2019 verantwoordelijk voor de bouw van de crosscountry in Boekelo. Hij nam de taak destijds over van zijn landgenote Sue Benson. Steeds nadrukkelijker zet de Engelsman de cross naar zijn hand. Hij zoekt daarbij de moeilijkheden niet in de zwaarte van de hindernissen, maar stelt de rijkunstige vaardigheden van de ruiters op de proef.

Dat doet hij door bijvoorbeeld de paarden visueel naar een buitenbocht te dwingen. Daardoor wordt de ruiter, als deze het paard niet optimaal onder controle heeft, met een ‘langsloper’ geconfronteerd, wat twintig strafpunten oplevert. „Op die wijze hoop ik een selectie te realiseren zonder dat paard en ruiter echt risico lopen”, aldus Ditcham. In de cross die 26 hindernissen telt stelt de ‘coursedesigner’ de ruitervaardigheid van de berijder meerdere malen op de proef. Dat doet hij onder meer op de beide watercombinaties.

Perfecte bodem

De crosscountry heeft over de gehele lengte een perfecte bodem, waardoor de paarden op veel gedeelten voluit door kunnen galopperen. Vooral in het begin zijn die goed van lengte, waardoor de paarden in een mooie cadans kunnen komen voor de hindernissen, die op voorwaarts rijden zijn gebouwd. Dat er een technisch pittige combinatie aan het eind van de cross is gebouwd is logisch. Die opgave, twee heggen met een brede sloot daartussen, moet de ruiters er mede van weerhouden te veel van hun paarden te vragen. Want stranden in het zicht van de eindstreep wil niemand.