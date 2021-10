Crosscountry van 50ste Military Boekelo succesvol verlopen

De populaire crosscountry van de vijftigste editie speelde zich af onder stralende weersomstandigheden, die zowel door de deelnemers als het voltallige publiek zeer werden gewaardeerd.

Van de 61 combinaties op het deelnemersveld haalden er veertien de finish niet. Het 5800 meter lange parcours, met daarop 27 uitdagende hindernissen, was het Waterloo voor elf combinaties, waarbij de ruiter/amazone of het paard ten val kwam. Voor drie combinaties was het einde wedstrijd na een tweede of derde weigering.

Paard Merel Blom

Beste Nederlander na de dressuurproef en de crosscountry is Tim Lips. De oud-Nederlands kampioen uit Made staat met zijn paard Lady Chin van ’t Moerven op een 21ste plaats en leidt daarmee de strijd om het nationale kampioenschap. Titelverdedigster Merel Blom was een belangrijke concurrente, totdat zij als laatste combinatie in de waterbak met haar tweede paard Ceda ten val kwam. Het paard ging er vervolgens vandoor en werd pas in de hoofdarena, acht hindernissen later, tot stilstand gebracht.

Volledig scherm De Military in Boekelo © Marieke Amelink

Algemeen klassement

Met alleen nog het springconcours van zondag te gaan, leidt Sophie Leube het algemeen klassement van de 50ste editie. De Duitse amazone staat op een score van 24,4 punten. Zij wordt op de voet gevolgd door tweevoudig oud-winnaar William Fox-Pitt uit Engeland, die met Grafennacht 24,9 punten heeft. De nummer drie na de dressuur en de crosscountry is de Amerkiaanse Tamra Smith op 25,5 punten. Regerend Europees kampioene Nicola Wilson bezet met Coolparks Sarco de vierde plaats met 25,6 punten.

Nederlandse combinaties

Van de acht Nederlandse combinaties haalde de helft de finish niet als gevolg van een valpartij. Behalve Merel Blom kwam ook Boekelo-debutante WIllemina van der Goes-Petter ten val. Voor de 49-jarige amazone eindigde de crosscountry bij hindernis 13. Laura Hoogeveen viel van haar paard bij hindernis 27, terwijl voor Jordy Wilken uit Olst de wedstrijd bij hindernis 25 eindigde. Dat betekent dat er nog vier combinaties in de race zijn voor de nationale titel tijdens het NK.

Lips had voor de crosscountry een tijd nodig van 10 minuten en 53 seconden. De optimale tijd was 10.16 minuten. Daarmee heeft hij een score van 39,3 strafpunten. Tweede Nederlander is Merel Blom met haar tweede paard, Crossboarder Radar Love NOP, goed voor 43,8 strafpunten. Debutant Thierry van Reine had onderweg met ASCI Harry Belafonte een weigering en staat op een score van 74,5 strafpunten. Tenslotte is Sanne de Jong nog van de partij met Enjoy. Zij staat 43ste en voorlaatste met 94,7 punten.