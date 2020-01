CSI Twente in Geesteren krijgt halve finale ‘Europa League’

Erkenning en beloning

Het hippisch evenement net buiten Geesteren was vorig jaar eenmalig het decor van de enige landenwedstrijd in Nederland, de FEI Nations Cup. Het visitekaartje dat op Erve Maathuis werd afgegeven heeft onder meer tot de toekenning van de nieuwe Europese competitie geleid. „Dit is zeker een erkenning en beloning voor vele jaren werk. Geesteren staat niet alleen in een mooi lijstje met grote steden als Athene, Sofia, Wenen, Warschau en Lissabon, we zijn zelfs als locatie voor een halve finale aangewezen”, aldus Maathuis. De andere halve finale is in een nieuw Italiaans hippisch centrum nabij Turijn.