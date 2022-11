D-day voor Apollo 8 in Europese toernooi

Het is woensdagavond d’r op of d’r onder voor Apollo 8 in de Challenge Cup. Een week geleden verloren de Bornse volleybalsters in Portugal, de return in eigen huis móet gewonnen om verder te spelen in het Europese toernooi.

De volleybalsters van de broers Thijs en Bart Oosting staan voor een loodzware opgave in de eigen Sporthal de Veste. In Porto was AJM FC Porto een week geleden met 3-0 de overduidelijke winnaar van de eerste ontmoeting, woensdagavond moet Apollo 8 in de return met 3-0 of 3-1 winnen, om een golden set af te dwingen.

Extra vertrouwen

Ondanks die nederlaag in Porto geeft Apollo 8 zich nog niet gewonnen. Sterker nog, de ploeg denkt er in Borne woensdagavond nog wel wat mogelijk is. „Als we op ons best spelen, liggen er best kansen”, sprak midspeelster Marije ten Brinke eerder nog optimistisch na het verlies in Portugal. Met de zege van Apollo 8 afgelopen weekeinde in de derby tegen Eurosped (3-2) tankte de ploeg extra vertrouwen richting het Europese treffen.

De wedstrijd wordt woensdagavond in de eigen De Veste gespeeld en begint om 20.00 uur. Tijdens het debuut van Apollo 8 in het Europese toernooi was de hal vorig jaar nog nagenoeg leeg. Ditmaal zal dat zeker niet het geval zijn, al zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Deze zijn online te bestellen via https://bit.ly/tickets-apollo8dames1.