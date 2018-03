Daan Jacobs zegeviert bij achtste Campusloop

ENSCHEDE – De door DAV Kronos georganiseerde Campusloop is gewonnen door Daan Jacobs. De helft van de triatlonnende tweeling uit Weesp had 21:35 nodig over de 4 mijl, iets minder dan 6,5 kilometer.

Samen met zijn tweelingbroer Tim bepaalde Daan Jacobs vanaf het begin het tempo op de 4 mijl. Beiden namen flink afstand van de rest van het veld en uiteindelijk was het dus Daan die vijf seconden sneller was dan zijn broer. Tim Jacobs kwam na 21:40 over de finish op de atletiekbaan op de UT. Izak Hanse, ook al een triatleet, kwam op meer dan een minuut achterstand binnen als derde. Hij finishte na 22:55.

Ook in het vrouwenveld was het lang spannend. Uiteindelijk was het Anieke Kranenburg die de winst pakte in 25:14, voot Sophie Crommelinck in 25:22. Fenna van der Grient pakte in 26:51 de derde plek.

2 Mijl

Op de dubbele mijl, die tegelijk met de 4 mijl van start ging maar over de helft van de afstand ging, werd zo mogelijk nog harder gelopen. Harmen Hoek van het organiserende Kronos wist als enige onder de 10 minuten te blijven en passeerde de finish na 9:59. Gezien de aard van het parcours over de UT een erg knappe tijd. Daarmee liet hij Boy Foks van AV Haaksbergen (10:28) en Sander Boxebeld (10:39) ruim achter zich.