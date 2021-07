Dagzege voor Denise Duin, geel voor Muck Weerink

Markelose Hilde Jager mag niet alleen in team maar onverwacht ook individu­eel aan de bak

9 juni MARKELO - Dat Hilde Jager een plek kreeg in het mixed team voor het WK judo in Hongarije, was voor de 23-jarige Markelose al een cadeautje. De kers op de taart volgde met het onverwachte bericht dat ze ook in het individuele toernooi aan de bak mag.