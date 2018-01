Dakar Rally is aanslag op lichaam en motor van Pol uit Borne

BORNE/LA PAZ - De eerste week in de Dakar Rally was loodzwaar voor Mirjam Pol, maar de Twentse wil en zal de eindstreep halen met haar motor.

Gelukkig zijn er sociale media. Wie wil weten hoe het met Mirjam Pol gaat in de Dakar Rally, kan het via haar Twitterkanaal volgen. En soms komt ze ook voorbij op RTL7. Zo was afgelopen weekeinde op tv te zien dat Pol een aantal kleine cadeautjes kreeg ter ondersteuning. Een opsteker na weer een zware etappe, want Pol bereikte pas laat de finish.

"Het is vooral overleven, elke dag weer", vertelde ze een paar dagen eerder al aan de telefoon. Bellen via WhatsApp is de ideale mogelijkheid om live met de Twentse te kunnen spreken. "Het zal ook op die manier moeten, want gewoon telefoneren lukt toe nu toe nergens", zei ze vanuit Bolivia. "Je bent afhankelijk van plekken met wifi, zoals hier bij het hotel waar ik vanwege de rustdag nu zit. Een mooie gelegenheid om met familie en bekenden te appen."

Zware momenten

Quote Er zitten dagen bij dat ik amper anderhalf uur slaap Mirjam Pol Toen Pol in 2006 voor het eerst meedeed aan de Dakar Rally bestond WhatsApp nog niet eens. Twitter kwam net kijken. Iets te weten komen over de deelnemers bleek destijds een ware speurtocht. Wat dat betreft is er anno 2018 veel meer mogelijk. De conclusie na ruim een week scheuren? Pol staat in het klassement weliswaar in de achterhoede, maar ligt wel nog steeds op koers richting de eindstreep. "Terwijl er, zeker bij de motoren, al veel uitvallers zijn. Ook ik heb echt zware momenten gekend. Er zitten dagen bij dat ik amper anderhalf uur slaap. Dat ik al aardig wat ervaring heb, heeft me er tot nu toe doorheen gesleept."

Magie van Dakar

De Dakar Rally mag dan een ware uitputtingsslag zijn, Pol is maar wat opgetogen dat ze dit jaar weer van de partij is. "Het is de zwaarste rally ter wereld. Als je daar aan mee mag doen en na een lange voorbereiding en loodzware etappes kunt zeggen dat je de finish hebt bereikt: dat geeft zo'n geweldig gevoel. Daar doe je het allemaal voor."

Stortbuien

Het echte genieten begint echter eigenlijk pas na de finish. Als Pol ergens in the middle of nowhere op haar motor ploetert en niet kan terugvallen op haar team, is concentratie het toverwoord. Wie denkt dat het constant 35 graden is tijdens Dakar, komt bedrogen uit. Zo ging er door de etappe van maandag een streep vanwege hevige regenval. "In de woestijn is het overdag bloedheet, maar op andere plekken krijg je soms met stortbuien of hagel te maken. Dakar is een aanslag op je motor, maar ook op je lichaam."

Toch was er onlangs een moment dat Pol even de tijd nam om achter zich te kijken. "Na een afdaling. Ik stond onderaan, draaide me om en dacht: dat ik dit heb gedurfd."

Quote Ik stond onderaan na een afdaling, draaide me om en dacht: dat ik dit heb gedurfd Mirjam Pol

Uitdagingen