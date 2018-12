Dammers Witte van Moort verliezen in Culemborg

Peter Hoopman ging, na een goeie opening tegen Dik de Voogd, in de fout en verloor als enige zijn partij. Opvallend was nog wel de remise van Mitchel Mensinga tegen vijfvoudig Nederlands kampioen Kees Thijssen. Herman Hilberink kwam tegen Pieter Steijlen met de schrik vrij.

Ook de partijen van Gil Salomé, Odin Mol, Yuen Wong, Gerbrand Hessing, Jan van Dijk en Bert Aalberts eindigden onbeslist in Culemborg. Witte van Moort staat nu op een vijfde plek in de ereklasse, het hoogste dampodium in Nederland.