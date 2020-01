Daniek Vedders (18) wil Twentse indoorkampioenschappen op ‘eigen’ baan winnen

Jolly Jumpers bereikt halve finale beker

29 januari TUBBERGEN- Met veel pijn en moeite heeft Jolly Jumpers de halve finale van het nationale bekertoernooi bereikt. In de kwartfinale werd Haren met 65-57 geklopt. Tegenstander in de halve eindstrijd is Den Helder dat verrassend won bij Grasshoppers, de koploper van de eredivisie. Ook dat duel is in Tubbergen.