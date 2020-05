Danique uit Borne is Eredivisie ontgroeid en klaar voor Duitse handbal

De Bornse heeft haar opleiding aan de HandbalAcademie erop zitten. Vier jaar lang trainde Danique Trooster tweemaal daags op nationaal sportcentrum Papendal, de afgelopen twee seizoenen was ze in het weekeinde keepster van DSVD. Aan beide periodes is nu een einde gekomen, de 19-jarige Bornse is toe aan de volgende stap in haar handbalcarrière: het buitenland.