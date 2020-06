Darters Glanerbrug in de clinch met bestuur Oost-Nederland

Terugge­keer­de volleybal­trai­ner Brahim Abchir: ‘Mijn hart ligt bij Set-Up’65’

8:32 OOTMARSUM/ZENDEREN - Waren er gedurende het afgelopen seizoen nog twijfels over de ambities en de toekomst van Set-Up’65 in de eredivisie, al die onzekerheid is nu als sneeuw voor de zon verdwenen. Zegt Brahim Abchir, de teruggekeerde hoofdtrainer van de Ootmarsumse volleybalvereniging.