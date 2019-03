Darttalent Jelle Wachtmeester (26) uit De Krim overlijdt na bedrijfsongeluk

Wachtmeester gooide twee jaar geleden hoge ogen toen hij tweede werd op het NK Darts in Barneveld. Bij de heren A verloor hij in december 2017 na een spannende finale met 2-1 in sets van Derk Telnekes. In de halve finale had Wachtmeester afgerekend met de bekende darter Wesley Harms. ,,Dat was een prima resultaat’’, zegt Jos Groen, voorzitter van de Sallandse Dartscompetitie die zich uitstrekt tot in het Vechtdal. ,,Jelle was niet uitzonderlijk, maar had wel talent. Hij speelde ook in de Superleague van de Nederlandse dartbond.’’

Wachtmeester kwam uit in het Superleagueteam De Planeet, dat sinds september het gelijknamige dorpshuis in De Krim als thuisbasis heeft en in de Overgangsklasse A uitkomt. Die categorie zit net onder de Hoofdklasse. ,,Jelle lag heel goed in dat team’’, weet Dinand Kist, die vanuit Vroomshoop veel darttoernooien organiseert. Zoals het Vezeldagen Koppeldarttoernooi in De Krim, waarin Wachtmeester een succesvol duo vormde met dorpshuisuitbater Gert Kluin. ,,Jelle gooit op een goed niveau, en is ook een hele aardige jongen’’, vervolgt Kist. ,,Hij had het talent om verder te komen. Niet alleen in het darten, hij kon ook goed voetballen en speelde in het eerste van DKB. Maar omdat het Superleagueteam op zaterdag speelt, legde hij nu de nadruk op het darten. Door zo’n stom ongeluk is dat nu ineens allemaal voorbij.’’

Krimse Boys

Wachtmeester was lid van zaterdagvoetbalvereniging De Krimse Boys. De club heeft vanwege zijn overlijden alle trainingen en activiteiten voor deze week geschrapt. Voor zaterdag zijn bovendien alle wedstrijden van de club afgelast. Dat laat de vereniging weten op de website. ,,De klap is hard bij ons aangekomen’’, vertelt Ruben Kloosterman, die dit seizoen aantrad als trainer van het eerste elftal van DKB'44.

De wedstrijd van 23 februari werd al afgelast, nadat Wachtmeester in coma raakte na een bedrijfsongeval twee dagen eerder in Coevorden. ,,We waren te zwaar aangeslagen om te kunnen spelen’’, aldus Kloosterman. Wachtmeester speelde dit seizoen weinig meer in het eerste. ,,Vorig seizoen was hij meestal links- of rechtsbuiten, maar dit seizoen koos hij voor het darten. Ook had hij al langer last van een enkelblessure. Maar na onze wedstrijden bleef hij altijd betrokken, hij was altijd goed te pas.’’

Bedrijfsongeval

Wachtmeester, medewerker van een schoonmaakbedrijf, raakte levensgevaarlijk gewond toen hij op donderdag 21 februari door een koepel viel op het dak van verpakkingsfabriek Solidus Solutions in Coevorden. Ambulances en een traumaheli kwamen ter plaatse, waarna hij in kritieke toestand werd overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle.

