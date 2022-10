De Albergse handbalsters wachten na zes duels nog op het eerste punt: ‘Waar dat aan ligt...?

Softbal: geen derde landstitel Tex Town Tigers, Olympia wint beslissen­de wedstrijd

Tex Town Tigers is er niet in geslaagd voor de derde keer nationaal kampioen te worden. De Enschedese ploeg verloor zondag de vijfde en beslissende wedstrijd van de Holland Series met 3-2 van Olympia, dat voor de vierde keer landskampioen werd. Een dag eerder had TTT de stand in de series nog gelijkgetrokken met twee overwinningen in Enschede.

16 oktober