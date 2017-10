De Boer tevreden met derde stek in Gieten

"Ik had toch nog wat last van jetlag na het uitstapje naar de Verenigde Staten, waar we onze eerste twee wereldbekerwedstrijden reden. Daardoor kon ik niet doortrekken op het moment dat het erop aan kwam, kon ik net niet diep genoeg gaan. Ik zag dat ook wereldkampioene Sanne Cant er last van had, zij was ook niet in staat de kloof te dichten.”