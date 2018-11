De Boer toont goede vorm in Wierden

Geerink opent het bal in Wierden

8 november WIERDEN - Met een zege in de eerste kwalificatie voor de Grote Prijs is Sander Geerink Indoor Wierden goed begonnen. De springruiter uit Gelselaar was met zijn paard Donner Ik de beste combinatie in een wedstrijd met hindernissen van 1.40 meter hoogte.