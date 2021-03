De dubbele punten verzachten de pijn

Het gaat er flink aan toe in het kleine bad van ’t Timpke in Borculo. De ontmoetingen tussen Schuurman BZC en Het Ravijn zorgen altijd voor extra dynamiek. In het water zoeken spelers van beide regionale eredivisionisten de grens van het toelaatbare op. Er wordt hard gespeeld, maar niet gemeen of vals. Aan niets is te zien of te merken dat beide ploegen deze zondagmiddag aan hun tweede wedstrijd in 24 uur tijd bezig zijn, de waterpoloërs van Borculo en Nijverdal hebben allemaal al een pot in het lijf.