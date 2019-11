De hockeysters van GMHC uit Goor willen leren, maar ook presteren

Met alleen de lange bal redden de hockeysters van Goor het niet meer. De ploeg zal in de opbouw progressie moeten laten zien om tot resultaten te komen. De weerstand is namelijk aanmerkelijk groter dan vorig seizoen. Goor is gepromoveerd naar de derde klasse. Maar daarin heeft het team van trainer-coach Hans Exterkate het niet gemakkelijk. Goor staat op de achtste plek in deze competitie, die uit elf clubs bestaat.