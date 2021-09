De impact van corona op verpleegkundige én hockeykeepster Jolien uit Enter, : ‘Spanning van werk kwijtraken kon niet’

Met de kinderen op de tribune afscheid nemen met goud; gaat Frank Hosmar voor de herkansing in Parijs?

10:20 Het had in Tokio met zijn kinderen op de tribune en een eerste gouden plak moeten uitmonden in een waar familiefeest en een prachtig afscheid. Het werd voor de Haarlese para-ruiter Frank Hosmar (53) tweemaal zilver en één keer brons in een vrijwel lege arena. Dus weigert hij na acht paralympische medailles vooralsnog een punt achter zijn carrière te zetten.