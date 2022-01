De lol is terug bij Jolly Jumpers; eenvoudige zege tegen Tripple Threat

TUBBERGEN - Jolly Jumpers is goed begonnen aan het tweede deel van de competitie. Tripple Threat, de hekkensluiter in de eredivisie werd met gemak verslagen: 68-47. De overwinning had nog hoger kunnen, misschien wel moeten zijn, maar daar maalde na afloop niemand om in Tubbergen.

Want het plezier is terug bij Jolly Jumpers. Dat tekende zich aan het einde van 2021 al aan en kreeg een passend vervolg in de eerste wedstrijd van 2022. Er werd weer gelachen, zowel op het veld als op de bank. De Tubbergse ploeg is weer een echte eenheid, een stel vriendinnen.

Duurde lang

Hoe anders was dat aan het begin van het seizoen, toen de speelsters heel erg moesten wennen aan de nieuwe coach Chris Stomp, en andersom. „Dat duurde langer dan verwacht”, zei speelster Anke Rikhof. Bij de club speelde zelfs even de gedachte voortijdig afscheid te nemen van de coach.

Vooral na het echec in Haren, toen voor het eerst sinds de terugkeer in de eredivisie werd verloren van Martini Sparks. „Dat was echt het dieptepunt”, meende Rikhof. „Vanaf dat moment is het beter gegaan.” Er volgde een hele serie gesprekken met bestuur, technische commissie, waarin er maar begrip voor elkaar werd gekweekt.

Sturing

Bovendien trok Stomp het boetekleed aan. Ik wilde de ploeg meer verantwoordelijkheid geven, de speelsters wilden meer sturing”, zag de coach in. Stomp ging, mede op advies van zijn assistenten Twent Steiger en Wim van Ek overstag. „Er is meer sturing gekomen. Dat hebben wij nodig en zijn we ook blij mee”, aldus Anke Rikhof.

Of het tijdig genoeg is om nog iets van het seizoen te maken, valt ter betwijfelen. De top vier, die aan het einde van de reguliere competitie strijdt om de landstitel is al ver weg, namelijk acht punten. Dus moet de ploeg nieuwe doelen stellen.

Geen monsterzege

„Beter spelen in uitwedstrijden en tegen de bovenste ploegen laten zien dat we met ze mee kunnen”, weet Rikhof. „We blijven proberen er iets van te maken.” De aanzet tegen Tripple Threat was in elk geval goed. Hoewel de Haarlemse formatie eigenlijk niet thuishoort in de eredivisie, liet Jolly Jumpers wel goede dingen zien, zowel aanvallend als verdedigend. De Tubbergse formatie was alleen na rust slordig in de afwerking waardoor het geen monsterzege werd.

Jolly Jumpers - Tripple Threat 68-47 (24-13, 46-30, 58-38, 68-47). Scores Jolly Jumpers: Zwart 12, Rikhof 10, Brughuis, Glaubitz, L. Steggink 9, B. Steggink 7, Nijhuis 5, Makela 3, Droste, De Ceuninck van Capelle 2.