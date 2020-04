De Oldenzaler achter de pr-machine van wielerploeg Sunweb

Head of Communications. Zo heet zijn functie officieel bij Team Sunweb. Peter Reef werkt sinds de maatregelen tegen het coronavirus vanuit huis in Oldenzaal in plaats van in het langs de A1 in Deventer gevestigde hoofdkantoor. „Ik heb mijn vriendin gezegd dat ze vooral niet moet gaan wennen aan deze situatie. Normaal gesproken is het een hele uitdaging om onze schema’s zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen vanwege haar onregelmatige diensten bij MST. Thuis zijn is natuurlijk fijn, maar het liefst ben ik toch voor mijn werk op pad in één van de drie grote wielerronden of tijdens de voorjaarsklassiekers.”