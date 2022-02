De onmogelijke puzzel voor de Nevobo: wedstrijdsecretarissen zitten door alle uitgestelde wedstrijden met handen in het haar

Krekkers – Veracles, uitgesteld. Rosstars – Vocasa 2, uitgesteld. SSS 2 – Apollo 8 uitgesteld. Het is slechts een kleine greep uit het aantal uitgestelde wedstrijden van afgelopen weekend. Hoewel Nederland steeds meer open gaat, houdt het coronavirus de amateursport, en met name het volleybal, nog altijd in zijn greep. Het zorgt voor onzekerheid bij clubs. Moeten ze dit weekend wel in actie komen, of zegt de tegenstander af? Ook is er sprake van een enorme scheefgroei op de ranglijsten. Het ene team heeft pas een handjevol wedstrijden gespeeld, terwijl een ander al op elf staat.