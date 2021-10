De toekomst lacht de ambitieuze handbalsters van Stevo uit Geesteren toe

De trainster kreeg wel eens de vraag wat ze toch bij Stevo te zoeken had. Gruben is een bekende naam in de Twentse handbalwereld. Ze vervulde een belangrijke rol binnen de Handbalschool Twente en trainde jarenlang DSVD in Deurningen, maar toch streek de Hengelose drie seizoenen geleden in sporthal De Ransuil neer. Hoewel ze door de pandemie een rommelige periode kende in Geesteren, dacht ze nog geen moment aan een andere uitdaging. „Ik weet waarom ik blijf. Ik kom van een ander niveau, maar ik zie hier zoveel potentieel. Ik ben hier nog niet klaar en voel dat de groep er ook zo over denkt. Aan mijn blijven stelde ik slechts één voorwaarde en dat is dat iedereen zou blijven. Meerdere spelers zijn door andere clubs benaderd, dat hebben ze mij altijd keurig gemeld. Ik laat hen altijd zelf de keuze maken, maar door een mooie wisselwerking weten we van elkaar dat we blijven.”