De veilige en groene volleybalbubbel in Vroomshoop

De sporthal in Vroomshoop is als een afgesloten vesting. Binnen staat de volleybalderby in de eredivisie bij de vrouwen op het punt van beginnen - het duel tussen Eurosped en het bezoekende Apollo 8 uit Borne - maar het gebouw is hermetisch afgesloten. Natuurlijk niet voor de speelsters en de begeleiding, de twee scheidsrechters en de juryleden, al is het daarmee eigenlijk ook wel gezegd. De competitie op het hoogste niveau begint in Twente met een heuse derby, slechts enkelen mogen daar ‘live’ van getuige zijn. Een crew van de NOS, voor een samenvatting later op de avond bij Studio Sport, de regionale pers, wat fotografen en een handjevol vrijwilligers, die allemaal een eigen taak hebben tijdens of rondom de herstart van de competitie.