Debutant De Tukkers doet het uitstekend in de eerste divisie

Het vrouwenteam van De Tukkers is de laatste jaren steeds een beetje beter geworden. De ploeg was al een paar keer dicht bij promotie. Afgelopen voorjaar was het groot feest in sporthal De Danne: De Tukkers werd kampioen en speelt nu voor het eerst in de eerste divisie. Remy Eidhof, de nieuwe aanvoerder, is er al een aantal jaren bij en heeft de opmars vanuit de hoofdklasse meegemaakt.