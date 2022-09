Debutant Uitsmijters wil geen rol in de marge in promotiedivisie: ‘Meedoen in de top is altijd het doel’

Softbal: Tex Town Tigers knokt zich naar dubbele zege tegen Neptunus

Dankzij twee moeizame overwinningen tegen Neptunus (4-3 en 3-2) heeft Tex Tow Tigers de koppositie in de hoofdklasse verstevigd. De nummer twee van de ranglijst, Olympia, kwam niet in actie, de andere achtervolgers leverden allemaal punten in. Met 16 punten voorsprong op de nummer drie van de ranglijst kan TTT een plek in de Holland Series nauwelijks ontgaan. Daarin strijden de twee beste teams van de competitie om de landstitel.

6 augustus