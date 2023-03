Debuterend ploegleider Rob Harmeling van populaire wielerformatie Tour de Tietema: ‘Wij zijn geen grijze muis, wij zijn kleurrijk’

Twentse wielren­ners over afgelas­ting Ronde van Antalya: ‘Andere dingen zijn nu wel even wat belangrij­ker’

ANTALYA Wielrenners Jelle Johannink, Rick Pluimers en ploegleider Chris de Jonge keken uit naar de Ronde van Antalya, die voor donderdag tot en met zondag op het programma stond. Maar de ronde is afgelast, als gevolg van de zware aardbevingen in Zuid-Turkije. „Als je ziet wat daar is gebeurd, dan is zo’n wielerwedstrijd toch opeens een stuk minder belangrijk.”