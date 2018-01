Deel technische staf Set-Up'65 verklaart zich solidair met Abchir

volleybal Eurosped op drempel bekerfinale

17 januari VROOMSHOOP - Eurosped heeft een grote stap gezet op weg naar de finale van het bekertoernooi. De ploeg van trainer Jan Berendsen won woensdagavond in de halve eindstrijd met 3-1 van Sneek. Over twee weken kan de Vroomshoopse formatie een plek in de return veiligstellen. Dan speelt het de return in Friesland.