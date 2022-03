Deldense Cindy (35) maakt opmerkelijke rentree op Zweeds natuurijs

We moeten even terug in het archief voor Cindy van den Berg, zoals de nu 35-jarige Deldense voor haar huwelijk heette. Naar de jaren 2009 en 2010. Van den Berg rijdt dan nog niet zo lang in het marathonpeloton, maar is in korte tijd al uitgegroeid tot een belangrijke ploeggenote van veelvoudig winnares Daniëlle Bekkering. En iemand die zelf ook weet te scoren.



Dat bewijst ze op de Weissensee, waar Van den Berg in 2009 als derde eindigt tijdens het open Nederlands kampioenschap. Een jaar later rijdt de Twentse, zoals vertrouwd, in dienst van Bekkering. Die wint de Alternatieve Elfstedentocht, terwijl Van den Berg na 200 kilometer knechten zelf als vierde over de streep komt.