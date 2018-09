Dennis Licht zegeviert op Cityrun by Night

GOOR – De eerste editie van de Cityrun by Night is zaterdagavond gewonnen door Dennis Licht uit Apeldoorn. De topatleet had 9:36 nodig over de dubbele mijl, die dwars door het centrum van Goor was uitgezet.

De Cityrun by Night is een toevoeging op de wielerronde, die dezelfde avond is verreden. In het verleden experimenteerde organisator Aschwin Kruders al eens met een Hof van Twenteloop; nu is hij voorzitter van AV Goor’75 en probeert zo het evenement nog meer op de kaart te krijgen.

Dennis Licht was met afstand te sterk voor de concurrentie. De tweede man was Marcel ten Hove uit Markelo, die 10:19 nodig had. Haaksbergenaar Boy Foks kwam elf tellen later als derde over de meet.