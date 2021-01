Dennis Polman vertrekt als trainer van Dynamo Tubbergen

Een opmerkelij­ke EK all­round-deelneem­ster: debutante Joy Beune

15 januari Het EK allround, dit weekeinde in Heerenveen, is voor alle deelnemers hoe dan ook een bijzonder evenement, maar voor een iemand in het bijzonder: Joy Beune. Het 21-jarige Bornse schaatstalent debuteert op het Europees kampioenschap.