Derde plaats Twents beachduo in Eindhoven

wielrennen Jelle Wolsink na nieuwe zege als topfavo­riet naar NK

17 juni RODEN - Jelle Wolsink heeft zondag de Acht van Noordenveld gewonnen. De Hengelose renner uit de formatie VolkerWessels-Merckx was zaterdag met zijn team ook al winnaar van de ploegentijdrit en tweede in het criterium in Roden. Daardoor mocht hij ook als eindwinnaar van het Wielerweekend in Roden op het podium.