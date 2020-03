Deurningse handbalsters willen eindigen als ‘de koninginnen van de degradatiepoule’

Zestig minuten hollen en stilstaan in sporthal ’t Hoge Vonder. Het spel is deze zaterdagavond in Deurningen exact wat je bij ‘degradatiehandbal’ verwacht: veel strijd en inzet van beide kanten, maar geen handbal van de bovenste plank. Het doel van zowel DSVD (hekkensluiter van de reguliere competitie) als het Limburgse V&L (de beste van de vier ploegen in de play-offs voor handhaving) is vooral niet het eerste duel in de degradatiepoule verliezen. De stand op het scorebord schiet alle kanten op. De wedstrijd eindigt in een gelijkspel: 22-22.