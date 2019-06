Devi Wolthuizen uit Enschede pakt winst op EK triathlon

Reutums wielerta­lent Lars Boven tweede in Zwitserse etappe­koers

2 juni GRANGES PRES MARNAND – Lars Boven is tweede geworden in het eindklassement van de Tour du Pays de Vaud. In deze Zwitserse wedstrijd uit de UCI Nations Cup moest de coureur uit het Twentse Reutum alleen de Duitser Marco Brenner voor laten gaan.