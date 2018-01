Devoko uit Denekamp moet de ambitie bijstellen

De tweede divisie komt dichterbij voor Devoko, maar trainer Paul op de Weegh haalt er zijn schouders over op. "Het maakt de club niet zoveel uit of we in de topdivisie, eerste divisie of tweede divisie spelen. We zijn hier dit seizoen met een bijna compleet nieuwe ploeg begonnen. We hadden na het vertrek van diverse speelsters geen volwaardig team meer. De selectie is aangevuld met jeugdspeelsters en meiden uit lagere teams", zegt Op de Weegh na de afstraffing.