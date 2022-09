Devoko verrast met overtuigende zege in Dinkellandderby tegen Set-Up'65

In de eerste set waren de verschillen tussen beide teams klein. Devoko stond aanvankelijk een punt of vijf voor, maar toen Set-Up alles of niets ging serveren kwam het weer op gelijke hoogte. De thuisploeg miste bij 24-23 een kans om de set te beslissen, daarna was het stuivertje wisselen. Maar met 28-26 trok Devoko uiteindelijk toch aan het langste eind. In de tweede set waren de verschillen groter. Devoko maakte met name verdedigend een goede indruk. Vele ballen werden van de grond gehaald. Dat bleek de basis voor de setwinst voor de Denekampse vrouwen.