Devoko verslaat ‘buurvrouw’ Set-Up’65: David is voor even de baas over Goliath

Waterpolo­sei­zoen gaat van start: veel teams in Twente op weg naar eerherstel

Twente mag dan met Het Ravijn de landskampioen bij de mannen herbergen, vorig seizoen was het veelal kommer en kwel met het waterpolo in de regio. Geen titels, amper topklasseringen en veel (vrijwillige) degradaties. Dit seizoen, dat komend weekeinde begint, staat daarom voor veel teams in het teken van eerherstel en het terugwinnen van verloren terrein.

16 september