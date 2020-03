Devoko wil er eerst in blijven, dan pas omhoog kijken

Na jaren van tegenspoed is er reden tot optimisme bij Devoko. De volleybalclub uit Denekamp dreigde in een vrije val terecht te komen. Het vrouwenteam degradeerde de afgelopen jaren twee keer en was zelfs dichtbij een derde degradatie. Devoko heeft het nog steeds moeilijk in de competitie, maar de nieuwe trainer Johan Booyink kijkt hoopvol naar de toekomst. "Dit seizoen moeten we erin blijven. Dat kan ook. Daarna kunnen we naar boven kijken. Er is veel talentvolle jeugd bij Devoko. Voor de komende jaren ziet het er goed uit", zegt de oefenmeester van de tweedivisionist.