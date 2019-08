Deze 6 Tukkers spelen komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie

De clubs in de Keuken Kampioen Divisie beginnen vrijdag aan het nieuwe seizoen. FC Twente kroonde zich vorig jaar tot kampioen van de eerste divisie, maar ook zonder de Enschedese club is de regio met een aantal spelers vertegenwoordigd op het tweede niveau. Zes spelers van clubs uit de Keuken Kampioen Divisie werden geboren in Twente.

Wout Droste (Go Ahead Eagles)

De back uit Oldenzaal kwam vorig jaar nog uit voor Heracles, maar na vier seizoenen werd zijn contract in Almelo niet verlengd. Droste keerde daarop terug naar Go Ahead Eagles, de club waar hij tussen 2008 en 2011 ook al speelde.

Alexander Bannink (Go Ahead Eagles)

Droste komt in Deventer een plaatsgenoot tegen. Alexander Bannink verruilde afgelopen zomer eredivisionist FC Emmen voor de cultclub uit Deventer. De Oldenzaler bereikte met zijn overgang een primeur: hij is de eerste speler die voor alle vier Overijsselse profclubs uitkwam.

Volledig scherm De Oldenzalers Alexander Bannink (10) en Wout Droste spelen komend seizoen voor Go Ahead Eagles. © W Vzoeren

Zeki Erkilinc (FC Dordrecht)

Zeki Erkilinc maakte de afgelopen twee seizoenen deel uit van de selectie van Heracles, maar de buitenspeler uit Hengelo kwam niet verder dan één wedstrijd in Almelo. Bij FC Dordrecht hoopt hij alsnog door te breken in het betaald voetbal.

Ryan Trotman (FC Den Bosch)

De aanvaller uit Enschede doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en scoorde aan de lopende band bij de beloften. Een doorbraak in de Grolsch Veste bleef echter uit. Trotman probeert het nu in het zuiden van het land. Hij moet FC Den Bosch aan doelpunten gaan helpen.

Volledig scherm Ryan Trotman verruilde deze zomer FC Twente voor FC Den Bosch. © Peter van Gogh

Cas Peters (FC Volendam)

De spits uit Losser geldt onderhand als een eerste divisie-specialist. Peters speelde namens Go Ahead Eagles, Jong FC Twente en FC Emmen op het tweede niveau. Sinds vorig seizoen staat hij onder contract bij FC Volendam. Daar krijgt hij dit seizoen te maken met Wim Jonk. De ex-international begint in het vissersdorp aan zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Sjoerd Overgoor (TOP Oss)

Een Tukker is hij eigenlijk niet. Sjoerd Overgoor werd weliswaar geboren in Enschede, maar hij groeide op in Borculo. Sinds vorig seizoen speelt de middenvelder voor TOP Oss. De Brabantse club nam hem destijds over van Go Ahead Eagles.

Volledig scherm Cas Peters duelleert namens FC Volendam met doelman Hobie Verhulst van Go Ahead Eagles. © BSR Agency

En verder…

Naast de in Twente geboren spelers, zijn er nog tal van spelers actief in de Keuken Kampioen Divisie met een verleden bij FC Twente of Heracles. Zo keerde bijvoorbeeld Glynor Plet (ex-Heracles én FC Twente) deze zomer terug op Nederlandse bodem, na een mislukt avontuur bij het Turkse Alanyaspor, speelt de ooit als groot talent bestempelde Kyle Ebecilio dit jaar bij Excelsior en draagt de Spanjaard Nacho Monsalve dit seizoen de aanvoerdersband bij NAC Breda.

Andere spelers met een verleden bij FC Twente of Heracles zijn Timo Plattel (Almere City), Dico Koppers (Almere City), Sonny Stevens (SC Cambuur), David Sambissa (SC Cambuur), Mohamed Hamdaoui (De Graafschap), Roland Baas (De Graafschap), Darryl van Mieghem (De Graafschap), Alvin Daniels (FC Eindhoven), Andrew Mendonca (Jong PSV), Richard Jensen (Roda JC), Zakaria El Azzouzi (FC Volendam), Gino Bosz (Go Ahead Eagles), Jeroen Veldmate (Go Ahead Eagles) en Jaroslav Navratil (Go Ahead Eagles). Daarnaast staat René Hake, voormalig trainer van FC Twente, dit seizoen voor de groep bij Jong FC Utrecht.