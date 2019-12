Deze amateurclubs wonnen tot nu toe alles

Er staat geen maat op Gemini. Het gehele seizoen al gaan de Borculose vrouwen aan kop in de derde divisie. De rapportcijfers? 11 gespeeld, 46 punten. Daarmee is Gemini nog altijd ongeslagen. “Onze kracht is dat we de selectie al een aantal seizoenen bij elkaar hebben kunnen houden”, zegt trainer Alfred Oonk. ,,De speelsters kennen elkaar daardoor door en door. Voorgaande jaren wonnen we thuis ook bijna alles, maar lieten we het uit nog weleens liggen. Dit seizoen winnen we ook onze uitwedstrijden. Dat heeft, denk ik, vooral te maken met onze mentale weerbaarheid. De meiden vertrouwen elkaar en staan met veel beleving in het veld. Dat weten ze ook op elkaar over te dragen.”

Het doel voor 2020 is duidelijk: alleen het kampioenschap telt. Oonk: “Ik verwacht dat we deze serie nog wel even door kunnen trekken. Al beginnen we lastig. We spelen op 13 januari en dan pas in februari weer. Met beker- en oefenwedstrijden moeten we in ons ritme zien te blijven.

Volledig scherm SV De Lutte, hier op archiefbeeld, is een maatje te groot voor de vijfde klasse. © Frans Nikkels

Derde klasse

Trainer René Belt laat er geen twijfel over bestaan: in de zomer van 2020 keert De Lutte terug in de vierde klasse. En daalt de club als het aan hem ligt ook nooit meer af naar de kelder. “Op termijn moet de derde klasse misschien kunnen.” De Lutte staat al een straatlengte voor op de achtervolgers, de platte wagen kan al worden opgepoetst. “Het kampioenschap is ons doel. Maar dat was al zo voor het begin van de competitie.”

Belt is sinds dit seizoen trainer van De Lutte en liet zich vanaf dag 1 al gelden. “Ze kunnen echt wel voetballen, maar alleen goed voetbal is niet genoeg. Afspraken nakomen hoort er ook bij. Het kan niet zo zijn dat een speler niet traint vanwege een verjaardag. Dan ga je maar wat later naar die verjaardag.”

Alle neuzen bij De Lutte staan dezelfde kant op, de ploeg wil zo lang mogelijk de maximale score vasthouden. “Dat leeft wel”, zegt Belt, die met Lucas Vreijsen ook de (gedeeld) topscorer van de regio in z’n team heeft. “De afgelopen vier seizoenen maakte hij in totaal dertien goals, nu staat hij al op zeventien. Maar het hele team draait lekker.”

Volledig scherm Edith Brunninkhuis: ijzersterk met Tonego’65. © Reinier van Willigen

Ongegeslagen

Twee seizoenen geleden bleven de basketbalsters van Tonego’65 al het gehele seizoen ongeslagen. Nu staat de teller op zeven zeges, met nog negen wedstrijden te gaan. Toch durft aanvoerster Edith Brunninkhuis niet uit te spreken dat haar team ook dit seizoen ongeschonden uit de strijd komt.

De laatste twee thuiswedstrijden tegen Pluto en Twente Buzzards was de zege met vijf en acht punten verschil al niet zo groot. “In de uitwedstrijden tegen die teams kan het best lastig worden om de serie in tact te houden”, zegt de aanvoerster. “Ik heb liever dat wedstrijden snel zijn beslist. Dat is wat minder leuk voor het publiek, maar wel prettig voor ons.”