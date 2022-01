Deze regionale topclubs komen dit weekeinde niet in actie

Bekend was al de afgelasting van de handbalontmoeting tussen Borhave en Kwiek, alsmede de wedstrijd in de eredivisie van het vrouwenvolleybal in Apeldoorn tussen Lammerink Installatiegroep/Set-Up’65 en Dynamo niet door zou gaan. In plaats daarvan ontvangt de Ootmarsumse formatie zaterdag in eigen huis Team22. Publiek is niet welkom, de wedstrijd is via een livestream (volleybal.nl) te volgen en begint om 18.00 uur.