Deze regionale topwedstrijden wil je niet missen de komende maanden

Volledig scherm De Ronde van de Vijver in Hengelo. Een wielercriterium op een fraaie plek. © Emiel Muijderman DTCT

Wielrennen. Ronde van de Vijver in Hengelo. Zondag 26 september.

De vierde en laatste wielerkoers van de VIRO Criterium Cup Twente. Een bijzondere wedstrijd, met dank aan het parcours: een rondje van 800 meter rondom de Tuindorpvijver in Hengelo. Misschien wel het snelste wielerrondje van het land, want verkeersdrempels, vluchtheuvels of andere wegversmallingen ontbreken. De renners draaien alleen maar linksom en rijden altijd in het zicht. Wegrijden uit het peloton is een hels karwei, want de snelheid ligt in Hengelo vaak rond een gemiddelde snelheid van 48 kilometer per uur. Ga d’r maar aan staan. Voor de coureurs een zware kluif, voor de wielerliefhebbers een feestje. Want een overzichtelijker koersverloop is haast niet denkbaar. De start van de elite mannen/amateurs is om 16.00 uur.

Volledig scherm De waterbak tijdens de crosscountry van Military Boekelo. De hindernis waar altijd het meeste volk te vinden is. © Emiel Muijderman

Paardensport. Military Boekelo. Zaterdag 9 oktober.

Het grootste regionale sportevenement mag hier natuurlijk niet ontbreken. Na een jaar van afwezigheid keren de internationale eventingruiters met hun paarden weer terug in Boekelo. Vanuit allerlei hoeken en gaten richting het Teesinkbos, waar op zaterdag de immens populaire crosscountry op het programma staat. De ideale mix van topsport en plezier. Oftewel: netwerken, een lekker bokbiertje in de hand en genieten van de natuur en de combinaties die over de vele fraai aangelegde hindernissen springen.

Volledig scherm Beeld uit de Oldenzaalse derby van vorig seizoen tussen Quick’20 en De Esch. Quick’20 won met 7-1. De ploeg gaat op zaterdag verder met de ambitie om hogerop te komen. © Reinier van Willigen

Amateurvoetbal. Quick’20 - De Esch. Zaterdag 23 oktober.

Iets meer dan een jaar na de vorige Oldenzaalse stadsderby staan de teams weer tegenover elkaar. Quick’20 - De Esch op 10 oktober 2020 bleek een wedstrijd uit de laatste speelronde voordat alle competities door de coronamaatregelen (weer) werden afgebroken. De Esch bewaart weinig goede herinneringen aan die ontmoeting, de ploeg verloor met 7-1. Daarbij moet wel worden gezegd dat het team van Quick, na het stoppen met prestatievoetbal, veel te sterk is voor de tweede klasse op zaterdag. De zwartwitten willen heel graag omhoog, maar dat is door de corona-onderbrekingen nog altijd niet gelukt. Komend seizoen moet het alsnog gebeuren.

Volledig scherm De mannen en vrouwen van de lange adem doen dit seizoen in de Marathon Cup IJsbaan Twente weer aan. Enschede is de tweede race. © Reinier van Willigen

Schaatsen. Marathon IJsbaan Twente in Enschede. Zaterdag 30 oktober.

Het afgelopen schaatsseizoen zijn de heren en vrouwen marathonschaatsers niet in actie gekomen. Als gevolg van corona ging een streep door de hele competitie. Begin van dit jaar was er nog even hoop op wedstrijden op natuurijs in eigen land, maar het licht bleef op rood. Een jaar lang getraind voor nop… Nu een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Enschede is de tweede wedstrijd van de Marathon Cup, die traditioneel wordt geopend op de Jaap Edenbaan in Amsterdam (zaterdag 23 oktober). Zo vroeg in het seizoen zullen de marathonschaatsers tot diep in iedere vezel gemotiveerd zijn, wat dus tot een spectaculaire marathon zal leiden. De vrouwen beginnen om 19.00 uur aan hun 80 rondjes, de mannen rijden er 125. Vanaf 20.15 uur.

Volledig scherm Derby’s voldoende bij het volleybal. Zoals hier tussen Dynamo Tubbergen en Krekkers. © Robin Hilberink

Volleybal. Dynamo Tubbergen – Krekkers. Zaterdag 20 november.

Natuurlijk springen de derby’s in de eredivisie tussen Apollo 8, Eurosped en Set-Up’65 het meest in het oog. Duels waar de spanning vaak om te snijden is en waar een heerlijk sfeertje heerst. Maar minstens zo leuk is de derby van de gemeente Tubbergen tussen Dynamo en Krekkers - uit Mariaparochie - in de topdivisie. De speelsters van beide teams kennen elkaar door en door via school, werk of uit het uitgaansleven. Dat zorgt ervoor dat ze net een stapje extra willen doen. Niks is immers mooier dan nog even een speldenprikje uit te kunnen delen op de maandagmorgen. En qua sfeer? Ook dat zit wel snor in Tubbergen. Vanaf de tribunes worden de meiden in het veld iedere set hartstochtelijk aangemoedigd.

Volledig scherm De grote Achterhoekse krachtmeting; RKZVC tegen Longa’30. Zoals wel vaker op zaterdagavond. © De Gelderlander

Amateurvoetbal. RKZVC - Longa’30. Zaterdag 20 november.

Is het eind november weer mogelijk; 3000 toeschouwers bij een wedstrijd in het amateurvoetbal? Want ja, zoveel mensen komen er normaal gesproken zeker af op het beladen potje in de Achterhoek tussen RKZVC en Longa’30. Geen derby in het verspreidingsgebied van deze krant die zoveel bekijks trekt als de ontmoeting tussen de hoofdklassers uit Zieuwent (RKZVC) en Lichtenvoorde. Beide clubs komen uit in het zondagvoetbal, maar de derby is eigenlijk altijd op zaterdagavond. Ook deze keer. Aanvang: 18.00 uur.