Deze Twentse en Achterhoekse sporters stelden door corona hun afscheid uit: ‘Stoppen zonder publiek kan niet’

Dick van der Neut uit Delden derde op WK Tijdrijden voor 65+'ers

30 augustus DELDEN/TIROL - Dick van der Neut is derde geworden op het Wereldkampioenschappen Wielrennen in het Oostenrijkse Sankt Johann. Hij behaalde een podiumplek in de categorie 65+. Een knappe prestatie, want de Tukker verscheen door een fikse verkoudheid alles behalve fit aan de start.