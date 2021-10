Diepe Hel Holterbergloop is het ‘el Dorado’ voor elke hardloper: ‘Dit is een zwaar parcours’

update Uitslagen en verslagen volleybal: Eurosped wacht nog op eerste zege, Devoko wint Dinkelder­by

Apollo 8 is het nieuwe eredivisieseizoen prima begonnen. Na drie duels zijn de Bornse vrouwen nog zonder puntverlies. Zaterdag won het team met 3-1 van Regio Zwolle Volleybal. In de eerste divisie A was er succes voor Devoko. De Denekampse vrouwen trokken zaterdag aan het langste eind in de derby van Dinkelland tegen Wevo'70, 3-1.

17 oktober