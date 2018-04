Dijkema blijft voorzitter schaatsunie ISU

wielercafé Jeffrey Hoogland heeft alleen maar meer medaille­hon­ger

24 april WIERDEN – De twaalfhonderd kilometer die hij de afgelopen periode op de weg door de regio aflegde, deden hem even dromen van het rijden van wegwedstrijden, maar voorlopig gaat Jeffrey Hoogland Theo Bos nog niet achterna. De honger naar meer baansucces is groter, zo bekende hij bij het wielercafé van de Ronde van Overijssel in Wierden.