Doelman Robert Beskers is nu ook veldspeler bij BZC

Vrouwen Ravijn simpel naar halve finale beker

1 december NIJVERDAL – De waterpolosters van Het Ravijn hebben de halve finales van het bekertoernooi bereikt. De Nijverdalse ploeg won ook het tweede duel in de kwartfinales tegen regerend bekerhouder ZVL. Na de 11-7 zege in Leiden volgde een 5-1 zege in Nijverdal.