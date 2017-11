Doesburg verstevigt leidende positie in Crosscompetitie

Martijn Oonk (Kronos) won de korte cross in 18:25 en liet daarmee Seb Wiggemans (18:34) en Vincent Maalderink (18:48) achter zich. Patty den Ouden was de snelste vrouw: ze had 21:13 nodig voor de twee lastige rondjes en was daarmee sneller dan veterane Brigit Landewe (22:22) en Lisanne Wiggers (22:27).

De winst bij de A-junioren was voor Sven Westerop (TION). Hij kwam na 19:15 over de finish en was daarmee bijna twee minuten sneller dan zijn naaste concurrent. Snelste bij de meisjes A was Wies Jacobs (Sisu), die 18:32 nodig had over 3,4 kilometer. Bij de B-jeugd was het tot op de eindstreep spannend: uiteindelijk zorgde Niels Haverkate voor een thuiszege in 14:27. De atleet van AV Goor was Bram Klein Poelhuis te snel af in de eindsprint en won met een seconde verschil. Emma Trouw (MPM) had ook concurrentie van Laura Bomers (ASV), maar won met een kleine voorsprong van vier tellen bij de meisjes B.