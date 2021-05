Dominic Bersee wint hardloopwedstrijd op vliegveld Twente

Fieldlab evenementENSCHEDE - De Nederlander Dominic Bersee van Olympus ’70 heeft zondagmorgen de Ready for Takeoff hardloopwedstrijd op vliegveld Twente gewonnen. De atleet had voor de tien kilometer een tijd nodig van 30.43 minuten. Kim Dillen van Eindhoven Atletiek wint bij de vrouwen met een tijd van 35.41 minuten.

Voor de tweede maal werd op het terrein van Airport Twente een hardloopwedstrijd gehouden. Na de Mission Marathon vorige maand, met onder meer aan de start wereldkampioen Eliud Kipchoge, werd er nu een 10 kilometer gehouden voor zo’n veertig wedstrijdlopers uit binnen- en buitenland.

Fieldlab evenement

De loop werd gehouden onder het mom van een Fieldlab event en was daarmee de eerste officiële hardloopwedstrijd over 10 kilometer. De organisatie was opnieuw in handen van Enschede Marathon.

In tegenstelling tot de marathon van afgelopen april ging het parcours ditmaal niet over de start- en landingsbaan van het vliegveld, maar liepen de deelnemers twee rondes over het evenemententerrein.

Behalve de wedstrijdloop is er ook ruimte voor recreatieve lopers, die mee kunnen doen aan een race over 10 of 5 km. De organisatie had gehoopt op een deelnemersveld van 5000 lopers, maar in totaal hadden zich zo’n 1900 deelnemers aangemeld.

Volledig scherm De start van het hardloopevenement Ready for Takeoff © Ralph Blijlevens

